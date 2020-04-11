快訊

高雄平交道車禍 司機茫然面臨3.2億求償 僅打了一通電話

新冠肺炎確診酒店女公關 再增6客人需採檢

向醫護致敬　新北11業者致贈千萬價值物資

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市長侯友宜強調這場仗還沒打完，防疫一步都不能踏錯。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜強調這場仗還沒打完，防疫一步都不能踏錯。記者施鴻基／攝影

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，新北市政府發起「向第一線醫護人員致敬」活動，富邦慈善基金會11個企業響應，今天捐贈價值千萬以上物資，希望協助醫護度過難關。市長侯友宜除向業者致謝並說，這場仗還沒打完，防疫一步都不能踏錯。

11家企業分別致贈大批贈保健品、提神飲料、滷味包、護手霜、音箱等物資，希望在防疫之餘，也能讓醫謢人員身心獲得調劑。侯友宜、社會局長張錦麗、衛生局長陳潤秋和市議員林金結等人都到場致意，並回贈感謝狀。新北市防疫基金已獲價值5800萬元物資和捐款。

富邦慈善基金會總幹事許秀寬說，此時此刻人心要先安定下來，才能對抗病毒。雲朗公司國外事業處總經理張倚蘭表示， 疫情讓觀光業成為重災區，但公司也希望為醫護人員盡心力，希望為大家加油。

老品牌黑松公司在致贈飲品瓶蓋印上「感謝有你，台灣加油」，行銷處副理邱黃達表示，公司以實際行動力挺，希望疫情趕快過去。

代表受贈的吳麥斯表示，醫護人員存在意義就是為了抗疫等任務，醫院永遠是做最壞的打算和最好的準備。雖然富邦基金會另提供因公傷亡的醫護人員每人50萬元關懷慰問金，但他苦笑表示「希望不要用到比較好」。

亞東醫院護理部主任、新北市護理師公會理事長周繡玲表示，第一線護理人員面對疫情有極大壓力，但全市1萬9千多名護理人員並沒有退怯，連退休的護理人員都有170人加入防疫護理志工隊，希望大家團結防疫，在這場戰役中全身而退。

11家企業捐贈新北市府千萬元以上物資，向醫護人員致敬。記者施鴻基／攝影
11家企業捐贈新北市府千萬元以上物資，向醫護人員致敬。記者施鴻基／攝影
11家企業捐贈新北市府千萬元以上物資，向醫護人員致敬。記者施鴻基／攝影
11家企業捐贈新北市府千萬元以上物資，向醫護人員致敬。記者施鴻基／攝影

醫護人員 疫情

延伸閱讀

侯友宜：新北市連續3天0確診 依然要嚴格管控人潮

新北推觀光人潮管制 碧潭上限1500人、烏來老街450人

市場夜市攤商消費者「需戴口罩」 新北：違者罰3千至1.5萬

新北八大75家歇業 侯友宜：勸導歇業已如火如荼一個月

相關新聞

新北推觀光人潮管制 碧潭上限1500人、烏來老街450人

新北市府今早召開新冠肺炎疫情應變會議，觀旅局3月已公告實施觀光景點分流，若景區每2平方公尺超過1人，就會禁入，今再補充如...

侯友宜：新北市連續3天0確診 依然要嚴格管控人潮

新北市新冠肺炎防疫已連續3天0確診，市長侯友宜今天請各界要更嚴格管控人潮，酒店業如不配合，將採最嚴格手段勒令停業；民眾出...

影／金山老街人流管制首日好冷清 員警、公所唱獨角戲

新北市金山區公所今天實施周末假日管制措施首日，但金山商圈及金包里老街上午冷冷清清，未達壅塞程度，未實際設置管制點，改以區...

長青志工防疫服務不打烊 視訊關懷獨居長者沒距離

新冠肺炎疫情嚴峻，台南市北區東興長青志工小隊在疫情期間服務不間斷，即使減少實地訪視，也會以Line視訊向獨居年長者問安關...

新北補習班、課照中心限100人採梅花座 違者最重停招

新北市府今早召開新冠肺炎防疫會議，新北市教育局表示，今天將公告新北市近2800家的補習班、課照中心（安親班），都須採分段...

市場夜市攤商消費者需戴口罩 新北：違者罰3千至1.5萬

中央流行疫情指揮中心昨指示，夜市、傳統市場、商圈除了人流管制，攤商及消費者也需全程戴口罩。新北市府今早召開新冠肺炎防疫會...

新北八大75家歇業 侯友宜：勸導歇業已如火如荼一個月

新北市府今早召開新冠肺炎疫情第39次應變會議，中央日前發布全國舞廳、酒店都停業，新北市長侯友宜表示，約1個前就請警方站崗...

誰偷走我的魚？漁民怪海豚量太多掛布條鯨豚協會有話說

北部濱海公路新北市深澳漁港日前有人掛出一個布條，指海豚量實在太大，食物鏈被海豚吃光，建議政府開放捕捉，等量小了之後保育。...

坪林「白鷺鷥公寓」驚見鷺鷥死亡　民眾憂汙染水質

新北市坪林區擁有豐富多元生態，位在坪林拱橋旁的「白鷺鷥公寓」，每年都吸引許多鷺鷥群聚，但近期有民眾發現，有數隻鷺鷥不知什...

美食新天地／墨賞鐵板燒 時尚風融化粉領心

台北市忠孝東路上的Mosun墨賞新鐵板料理，餐點強調食材美味，尤其因套餐搭配吸睛、擺盤精緻的開味菜、創意湯品、飲料甜點，用餐氣氛時尚又浪漫，很容易擄獲東區粉領族的心。

立委劉世芳胞姊 劉世芬掌北市動物園

台北市立動物園前園長金仕謙上月卸任，北市府隨後展開遴選，市長柯文哲拍板定案，由代理園長、現任副園長劉世芬出線，成為動物園百年來首位女園長。因劉世芬的妹妹是民進黨新系立委劉世芳，更讓此人事案受矚目，引發外界揣測是否有政治考量。

北市檢疫關懷包 加送影音、電子書

新冠肺炎疫情嚴峻，北市居家檢疫人數仍有3991人，北市松山慈祐宮、台北霞海城隍廟及悠遊卡公司，昨天捐贈一萬多分防疫物資及關懷包給台北市政府，將透過區公所轉贈居家檢疫民眾。台北市長柯文哲昨代為受贈，並頒發感謝狀。

熱門新聞

高雄市國小校長倒臥校長室洗手間 送醫急救回天乏術

二二八事件受難者畫家陳澄波兒子陳重光過世

平地口罩難買上山買 原鄉排長龍居民氣炸

影／基隆出現橋上攔車怪客 跳上大型車開車門駕駛驚

陳澄波之子陳重光今天離世 享耆壽95歲

嘉義市「英倫風」電動公車亮相 綠黃紅藍4色系

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。