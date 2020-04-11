向醫護致敬　新北11業者致贈千萬價值物資

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，新北市政府發起「向第一線醫護人員致敬」活動，富邦慈善基金會11個企業響應，今天捐贈價值千萬以上物資，希望協助醫護度過難關。市長侯友宜除向業者致謝並說，這場仗還沒打完，防疫一步都不能踏錯。

11家企業分別致贈大批贈保健品、提神飲料、滷味包、護手霜、音箱等物資，希望在防疫之餘，也能讓醫謢人員身心獲得調劑。侯友宜、社會局長張錦麗、衛生局長陳潤秋和市議員林金結等人都到場致意，並回贈感謝狀。新北市防疫基金已獲價值5800萬元物資和捐款。

富邦慈善基金會總幹事許秀寬說，此時此刻人心要先安定下來，才能對抗病毒。雲朗公司國外事業處總經理張倚蘭表示， 疫情讓觀光業成為重災區，但公司也希望為醫護人員盡心力，希望為大家加油。

老品牌黑松公司在致贈飲品瓶蓋印上「感謝有你，台灣加油」，行銷處副理邱黃達表示，公司以實際行動力挺，希望疫情趕快過去。

代表受贈的吳麥斯表示，醫護人員存在意義就是為了抗疫等任務，醫院永遠是做最壞的打算和最好的準備。雖然富邦基金會另提供因公傷亡的醫護人員每人50萬元關懷慰問金，但他苦笑表示「希望不要用到比較好」。