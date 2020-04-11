影／金山老街人流管制首日好冷清 員警、公所唱獨角戲

新北市金山區公所今天實施周末假日管制措施首日，但金山商圈及金包里老街上午冷冷清清，未達壅塞程度，未實際設置管制點，改以區公所、警分局、清潔隊及衛生所宣導「配戴口罩」、「禁止試吃」及「社交距離」觀念。另外， 九份老街入口處遊客也十分零散，同樣冷清，未進行人車管制。

金山區長陳國欽表示，週末假日管制措施自即日起實施，透過區內應變中心會議研商滾動式修正，因應不久後的五一連假，將是管制措施實施的關鍵點，應變中心將視現地實際狀況即時告知民眾配合。區公所與警分局透過路口監視器、公路總局智慧化省道即時資訊監控區內聯外道路及中山路主要幹道狀況，路上則請交通大隊金山分隊移動式疏導車流及勸離臨停車輛，今天交通順暢，商圈及市場店家、遊客都有戴起口罩。

上午區長與金山警分局員警以大聲公及防疫標語海報等看板，在金山老街進行防疫宣導，但是沒有人潮，現場十分冷清，店家都感嘆，「沒有人潮，還怎麼分流？」

金山警分局說，規劃「防疫服務站」及「裝備消毒區」，執勤員警於勤畢返所後，先行將裝備消毒再進入所內，並與民眾動線分流與隔離。另宣導民眾洽公須戴口罩，員警使用「防疫箱」替洽公民眾量體溫及消毒後，再進入有1.5公尺安全距離之防疫專板區域洽公，如此方能兼顧洽公民眾與員警之安全。