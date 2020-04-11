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侯友宜：新北市連續3天0確診 依然要嚴格管控人潮

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市長侯友宜宣布全市已連續3天0確診，但強調依然要嚴格管控人潮。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜宣布全市已連續3天0確診，但強調依然要嚴格管控人潮。記者施鴻基／攝影

新北市新冠肺炎防疫已連續3天0確診，市長侯友宜今天請各界要更嚴格管控人潮，酒店業如不配合，將採最嚴格手段勒令停業；民眾出遊不但要嚴守社交距離，觀光景點每2平方公尺只能容許1人活動。對世界衛生組織秘書長譚德塞抨擊台灣發言，他則說「我們唯一的敵人是新冠肺炎」。

侯友宜說，如今國人對口罩需求迫切，他一直建議採取實名制配售管控，從最初的每周2片、3片，到如今2周9片，希望中央要更清楚透明向國人報告供給情況，讓防疫物資到位且足夠，守護國人健康。

他也表示，新北市小茶坊、視聽業甚至可能有男女陪侍，如今有71家經過勸導取締已歇業，他要求相關行業人潮多、封閉型空間要嚴守人潮管控規範，否則會由公安小組取締，必要時勒令停業，「最好不要發生事情，不然就準備停業」。至於酒店要求紓困，如果合法該紓困就紓困，否則就不要紓困，錢要用到位，政府紓困要考慮日後經濟發展。

對五一連假是否應該延後休假，侯友宜認為延不延休不重要，人潮管控才是重點，要避免交叉群聚感染，新北市觀光點監視人潮分流，管控50%停車位，如今又規定2平方公尺只能有一人，保持社交距離，就是希望控制疫情擴散。

夜市業者因防疫措施哀號，侯友宜則希望大家先共體時艱。他說，疫情影響大家過得很辛苦，2個月前夜市生意降6成，如今可能降到7、8成，業者很苦他可以體值日，但依然要求要戴口罩並總量管制，有生意做總比沒的做好，疫情如果搞不好可能就要封城或不能營業，「醜醜的做、加減做」，互相體諒包涵，政府也要快紓困，才是眾人期待的。

侯友宜 社交距離

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