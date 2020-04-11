長青志工防疫服務不打烊 視訊關懷獨居長者沒距離

新冠肺炎疫情嚴峻，台南市北區東興長青志工小隊在疫情期間服務不間斷，即使減少實地訪視，也會以Line視訊向獨居年長者問安關懷，宣導防疫觀念，許多獨居阿公阿嬤都說「揪感心」。目前台南市社區關懷據點將健康促進活動改在戶外空間，且參與民眾必須相距1公尺以上。

台南市社會局去年陸續輔導28區當地志工隊加入O-young長青志工團，現在已有29個志工小隊，共790名志工，提供在地服務。主要服務內容有獨居長者關懷、長照2.0社區整體照顧服務、協助行動不便長者日常生活服務，還有協助政府市政宣導等。

近來由於新冠肺炎疫情影響，感染人數每日攀升，但七股區、六甲區、北區、白河區、西港區、將軍區、麻豆區、新營區及歸仁區等長青志工團的志工小隊並未因疫情停止服務，持續在照顧據點為市民量體溫、噴酒精，教導民眾正確的防疫觀念，防疫不遺餘力。

社會局表示，為了降低民眾群聚感染風險，已提前部署採取防疫相關措施，並停止舉辦大型活動，目前關懷據點彈性調整服務方式，健促活動課程以戶外空間為原則，人員必須相距1公尺以上；共餐改以打菜方式讓長輩帶回家中享用。北區的長青志工小隊在提供獨居長者關懷服務時，就改以手機視訊問安替代實地訪視關懷，避免雙方接觸感染，做到落實防疫、服務不打烊。

台南市長黃偉哲說，「以老服老、公益向善」，感謝長青志工團付出，尤其在這個非常時期，這些老寶貝不但不畏懼，還願意挺身站在防疫第一線，也請他們要注意自身健康。