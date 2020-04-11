新北推觀光人潮管制 碧潭上限1500人、烏來老街450人

新北市府今早召開新冠肺炎疫情應變會議，觀旅局3月已公告實施觀光景點分流，若景區每2平方公尺超過1人，就會禁入，今再補充如碧潭約1500人、烏來老街450人、十分瀑布500人、猴硐煤礦園區1千人、九份老街600人就達標，硬闖者可開罰最高10萬元。

觀旅局表示，綜合景區周邊停車場停滿5成及現場人流判斷，約為每2平方公尺超過1人，即時宣佈禁止進入，推估各景區上限人數為碧潭1500人、烏來老街450人、十分瀑布500人、猴硐煤礦園區1千人、九份老街600人。

觀旅局表示，經宣布後硬闖者，針對新北市市管風景特定區或觀光地區，包括烏來、九份、猴硐、十分及碧潭5處，可依違反發展觀光條例64條，對硬闖人員開罰5千到10萬元罰鍰；此外，所有景區都可依違反道路交通管理處罰條例33條，對硬闖車輛罰3千到6千元罰鍰。

觀旅局表示，風景特定區陸續立告示牌宣導，新北市市管5大景區也都有監視錄影器，將串流影像到新北觀光旅遊網（https://tour.ntpc.gov.tw/）和臉書粉專「新北旅客」，讓民眾也能即時掌握，如人太多就不要前往。

新北市長侯友宜表示，新北市這3天連續0確診，以往都有個案1、2個，他每天念茲在茲的是還能做什麼超前部署，因為確診足跡都可能到新北市。他表示，中央管控趨於嚴格，不過新北市早就超前部署，如觀光景點、寺廟等控管，新北市早就在做，都在管控中。