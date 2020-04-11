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台中社會局自動展延身障證明至10月底 7千人受惠

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
因應新冠肺炎疫情，台中市社會局宣布今年4月1日到8月31日身心障礙證明效期屆滿約7千人，有效期限將延長到今年10月31日止，將以公文主動通知符合展延資格的民眾。圖／台中市社會局提供
因應新冠肺炎疫情，台中市社會局宣布今年4月1日到8月31日身心障礙證明效期屆滿約7千人，有效期限將延長到今年10月31日止，將以公文主動通知符合展延資格的民眾。圖／台中市社會局提供

因應新冠肺炎疫情台中市社會局宣布今年4月1日到8月31日身心障礙證明效期屆滿約7千人，有效期限將延長到今年10月31日止，將以公文主動通知符合展延資格的民眾。

社會局長彭懷真說，這項措施能讓身障者不必趕在疫情期間到醫院完成鑑定，自動延長身障證明期限，維持原有福利及補助權益，減少進出醫院，也可降低疫情風險。

台中市社會局統計，4月起到8月底身障證明有7千人有效期將屆滿，討論之後決定，主動讓符合資格的身障證明展延至10月31日止，若民眾4月1日前已自行至區公所辦理展延註記者，原證明效期也展延至今10月31日止。

社會局提醒，台中市府已統一進行系統展延，民眾可在收到公文通知後持社會局公文和身心障礙證明到台中各區公所辦理紙本證明展延註記，以便求職、就學、停車、購票等需出示證明時，提供相關單位查驗。

身心障礙類別眾多，需要安排檢查時間不一，建議評估風險和門診排程後適時提早辦理，以順利10月31日前完成鑑定。

身障者 疫情 台中市

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