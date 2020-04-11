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口罩一天領幾片？陳時中、柯文哲同台不同調

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
口罩自動販賣系統試辦上線記者會，陳時中、柯文哲兩人共同上台受訪。記者楊正海／攝影
口罩自動販賣系統試辦上線記者會，陳時中、柯文哲兩人共同上台受訪。記者楊正海／攝影

為因應新冠肺炎疫情，台北市政府與衛生福利部及中央健保署合作，共同推動「實名制口罩自動販賣系統」試辦計畫，今天在信義區健康中心試辦，衛福部長陳時中丶台北市長柯文哲上午出席，兩人致詞時，雖然對於口罩實名制一次領多少片口罩不同調，但柯文哲仍說尊重中央決定。

口罩自動販賣系統試辦上線記者會，陳、柯兩人互動不多，但事後仍共同上台受訪。陳時中致詞時，必須要跟全體的國民、市民表達歉意，為了防疫，做了一些的規定，生活經濟有受到一些影響，但我看到世界那樣的情況，這段時間我們必須要繃緊神經，不能夠大意，防疫最重要的就是全民一起來，犧牲了一些國民的權益，跟一些經濟上的利益，為的就是要守好台灣。

陳時中說，口罩這個政策理念，當然爭議很多，但每一種建議都有，每天都會算，坦白講，他是天天都在算，為了因應這次的14天9片政策，都很掙扎，他是主張14天7片的。但是站在人民的需要能夠更充足一點，最後決定試試9片。

柯文哲則說，看到別人排隊買口罩有點受不了，他是認為台灣疫情可以控制好，坦白講，國民的素質是重要原因，還有發生過SARS，會戴口罩，但口罩現階段是戰略物資，以現在的產量，現在每天產量是每人每天0.6片。部長有跟他說，每天有算，但他有跟部長，要減少排隊是不是28天可以買18片，但這還是要看安全庫存量，是否禁得起前幾天的搶購潮。

北市資訊局指出，實名制口罩自動販賣系統由健保署開發應用程式介接口罩實名制資料庫，透過台北智慧城市專案辦公室媒合新創業者業安科技，共同推動。

資訊局表示，口罩販賣機計畫在信義區健康中心試辦，有3台機台，開放時間為平日早上8八點半到晚上6點半，假日為早上8點半到中午12整。之後視中央配給數量及銷售情形調整口罩機台數量，再撗及各行政區。

口罩 柯文哲 北市

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