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新北補習班、課照中心限100人採梅花座 違者最重停招

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市教育局2月公告補習班、課照中心都得戴口罩，並展開稽查。報系資料照
新北市教育局2月公告補習班、課照中心都得戴口罩，並展開稽查。報系資料照

新北市府今早召開新冠肺炎防疫會議，新北市教育局表示，今天將公告新北市近2800家的補習班、課照中心（安親班），都須採分段分流上課，將班級數壓在100人以下，並採取梅花座。若業者未依規定，可依短期補習班設立及管理準則第35及36條，視情節輕重糾正、限期改善，甚至停招。

新北市教育局長張明文表示，新北市在2月底，要求各補習班、課照中心比照學校防疫標準，密閉空間須戴口罩，當時也依短期補習班設立及管理準則第35及36條，視情節輕重糾正、限期改善，甚至停招。

張明文說，新北市大班授課本來就比較少，加上疫情期間，不少學生都暫時不上補習班；昨與新北市2大補習班協會溝通過，由於家長比業者緊張，業者為生存也願意配合。他也表示，今天公告後，將展開稽查。

由於新冠肺炎我國案31、2月確診男童，曾到新北補習班，新北市2月就實施戴口罩，張明文說，當時男童有戴口罩，因此所幸班上未有人感染，這次再進行社交距離管制。

補習 新冠肺炎

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