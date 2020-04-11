市場夜市攤商消費者需戴口罩 新北：違者罰3千至1.5萬

中央流行疫情指揮中心昨指示，夜市、傳統市場、商圈除了人流管制，攤商及消費者也需全程戴口罩。新北市府今早召開新冠肺炎防疫會議，表示將配合公告，違者可比照大眾運輸，罰款3千元到1.5萬元罰鍰。

新北市經發局表示，新北市市場處3月26日開始勸導，並在4月8日已正式公告，要求販賣食品的攤商戴口罩。昨指揮中心也指示夜市等場所，攤商及消費者都要戴口罩。

新北市府指出，將配合中央昨新指示今天公告。侯友宜表示，之前新北在執行夜市攤商等戴口罩時，就希望中央按照傳染病防治法指示，地方一定配合。他表示，和大眾運輸也要戴口罩一樣，對未戴口罩者先勸導，不配合也是依傳染病防治法，開罰3千至1.5萬元罰鍰。

侯友宜表示，他晚上就會去查上現場實施行線，也請經濟部可以選示範點，拍攝影片讓商家參考。