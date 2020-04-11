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新北八大75家歇業 侯友宜：勸導歇業已如火如荼一個月
新北市府今早召開新冠肺炎疫情第39次應變會議，中央日前發布全國舞廳、酒店都停業，新北市長侯友宜表示，約1個前就請警方站崗、重點巡邏、臨檢查察，「勸導八大歇業，已經如火如荼做了一個月。」警察局今報告指出，已經有75家歇業，也有縮短營業時間。
警察局指出，對易群聚場所包括ＫＴＶ、舞廳、釣蝦場等，結合經發局、衛生局臨檢查察，共有75家歇業，包括舞場5家、視唱業22家、酒家（吧）茶室41家，還有卡拉ＯＫ（小吃店）7家，也有縮短營業時間。
侯友宜詢問，新北市的酒店、舞廳這幾年在臨檢查察時，究竟有無（陪侍的）酒店、舞廳？警察局表示沒有，不過有些是以餐廳方式呈現。侯友宜表示，勸導八大歇業，已經如火如荼做了一個月。只要是人潮擁擠、密閉空間一定是管控。
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