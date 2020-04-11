誰偷走我的魚？漁民怪海豚量太多掛布條鯨豚協會有話說

北部濱海公路新北市深澳漁港日前有人掛出一個布條，指海豚量實在太大，食物鏈被海豚吃光，建議政府開放捕捉，等量小了之後保育。布條引發熱議及討論，中華鯨豚協會有話要說，在官網回應說明，指氣候變遷、過度捕撈、過度開發、人為汙染才可能是減少漁業資源的元兇，不能將鯨豚當成為「洩憤的對象」以及「代罪羔羊」。

布條8日被掛上去，寫著「建議政府，海豚量實在太大了，我們的食物鏈被海豚吃之殆盡，可能我們食物會被海豚吃到滅種，請速開放捕捉，等海豚量小的時候再保育，感謝政府德政」，但一掛上去後，就被人噴白漆，寫上「自私的人類」，9日就被人取下。

經常在東北角海域清除海漂垃圾的淨灘志工陳信助說，漁獲減少的因素很多，如氣候變遷、海洋廢棄物等海洋汙染等可能造成，不應怪罪單一因素是海豚數量太多。

北海岸一名漁民說，現在出海捕魚看到海豚的機會很多，有時網子收起來魚都被啃掉頭了，只要有看到海豚出沒，附近的魚就會跑光光，很難捉得到漁獲。

中華鯨豚協會指隨著海洋資源的浩劫，鯨豚與漁業衝突越演越烈，海豚會破壞漁具、盜食漁獲、驚嚇魚群，這些搗蛋的行為都可能使漁獲量減少造成漁民的經濟損失，但是真的都是因為海豚調皮嗎？還是有什麼背後有什麼更重要的秘密是我們不知道的？

漁民抱怨「經常延繩釣拉起來只剩魚頭，魚都被海豚吃掉」，但中華鯨豚協會說，其實目前使用延繩釣的漁民已經少之又少了，因為成本高，現在大部分都改用流刺網捕魚，可將大魚小魚通通一網打盡。還有氣候變遷、船隻撞擊、海洋噪音、人為汙染等原因，都可能使鯨豚的數量減少。

「捕捉海豚就可以提升漁獲量？這樣其實沒有解決最根本的問題」，中華鯨豚協會指氣候變遷、過度捕撈、過度開發、人為汙染才可能是減少漁業資源的元兇，不能將鯨豚當成為「洩憤的對象」以及「代罪羔羊」。

中華鯨豚協會建議，政府單位與學者合作進行科學研究，並透過補助的方式漁民來協助「改善漁具、漁法」，尋找能夠有效驅趕鯨豚的方法，減少不必要的混獲，同時也能兼顧漁民的荷包，協助漁民發展休閒漁業，幫助漁民維持生計，才能找到平衡點。

海科館產學交流組主任陳麗淑對此布條則表示，是人類的獵捕才讓漁獲不斷下降，鯨豚沒有把漁業資源吃光，怎麼檢討起鯨豚呢？搞錯對象了，鯨豚是海洋自然資源的一部份，目前還有一定的數量，如果數量減少才是最要擔心的，要檢討的是不當的濫捕行為。