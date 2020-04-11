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坪林「白鷺鷥公寓」驚見鷺鷥死亡　民眾憂汙染水質

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市動保處表示，這些白鷺主要是身體受傷導致死亡，民眾則不用擔心因染病有汙染水質的問題。圖／新北市動保處提供
新北市動保處表示，這些白鷺主要是身體受傷導致死亡，民眾則不用擔心因染病有汙染水質的問題。圖／新北市動保處提供

新北市坪林區擁有豐富多元生態，位在坪林拱橋旁的「白鷺鷥公寓」，每年都吸引許多鷺鷥群聚，但近期有民眾發現，有數隻鷺鷥不知什麼原因死掉，且屍體掉在水中，怕影響水質翡翠水庫經營管理科長黃世欽表示，已通報動保處協助處理，研判不會影響水質。

每年4到5月是白鷺鷥、黃頭鷺等鳥類的繁殖期，位在坪林拱橋旁的白鷺鷥公寓是知名賞鳥景點，因為靠近北勢溪，溪中有許多大小魚蝦作為食物，每到此時都會有許多鷺鷥在此棲息、繁殖，也吸引許多鳥友前來拍攝。

但近期有民眾發現，有幾隻白鷺鷥因不明原因死亡，且掉落在水裡面，擔憂會影響水質，希望相關單位能協助處理。翡翠水庫經營管理科長黃世欽表示，經民眾通報後，工作人員也前往了解，並已通報動保處協助處理，並確定死因為何，目前研判應不會影響水質。

新北市動保處表示，昨日接獲通知後，水庫管理單位將白鷺屍體送來動保處檢驗，總計有4隻黃頭鷺、1隻小白鷺，禽流感快篩結果為陰性，排除有相關疾病感染導致死亡，動保人員經解剖後，發現外表有大小不一的傷口，其中4隻的肱骨處有撕裂傷，研判是受到猛禽攻擊。

動保處表示，管理單位起初猜測是否被野狗咬傷，但是鷺鷥的生活空間多在天空及樹上，比較少會接觸陸地，所以排除相關可能性。

有民眾向管理單位表示，曾看到老鷹在追逐白鷺鷥的場景，動保處指出，白鷺鷥若被猛禽類追逐，可能會因為驚恐、緊張，飛行時不小心撞到樹枝容易受傷，這些白鷺主要是身體受傷才導致死亡，民眾則不用擔心因染病有汙染水質的問題。

近期有民眾發現，有數隻鷺鷥不明原因死亡，擔憂會汙染水質，希望相關單位協助處理。圖／翻攝臉書
近期有民眾發現，有數隻鷺鷥不明原因死亡，擔憂會汙染水質，希望相關單位協助處理。圖／翻攝臉書

水質 翡翠水庫

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