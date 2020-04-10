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發振興消費券╱黃珊珊：憂群聚與中央防疫衝突

聯合報 / 記者楊正海／台北報導
台北市副市長黃珊珊上午在疫情會議結束後公布兩項紓困新方案。記者楊正海／攝影
台北市副市長黃珊珊上午在疫情會議結束後公布兩項紓困新方案。記者楊正海／攝影

疫情衝擊，台北市副市長黃珊珊昨公布北市新一波紓困措施，包括延租一年、停租，以及千人防疫就業2.0。對於議員建議北市自推振興消費券，她說，若現階段增加商圈消費，中央恐擔心群聚問題，可能與現今防疫作為相互衝突。

黃珊珊指出，紓困還是要一致，柯文哲市長說要止血，紓困是止血後開始輸血，可以提紓困方案，撐過這段時間，若是透過振興券或是酷碰券，中央已有相關政策，北市自己發行當然可以，但效果如何？且北市有些商圈自己有發。

黃珊珊認為，若現在在各大夜市辦大型活動，可能與中央防疫作為相互衝突，市府等疫情稍緩解時，慢慢做紓困，現在商圈狀況很糟，地方政府能做的是讓員工能工作、業者勉強經營，這波疫情過後，再做大幅度振興。

繼北市提出6大紓困方案後，昨再推出「延租」一年、「停租」兩大紓困措施，其中延租預估金額達9.2億元。延租方案中，市有房地承租戶除享減租50%，另可申請延後繳租或延長契約，針對營業額減少達15%者，或依中央紓困振興或補償紓困辦法受紓困者，可申請延後12個月繳納今年3至5月租金。

停租部分，市有房地承租戶因疫情影響今年3至5月停業，自停業之日起，可向管理機關申請停止計收租金。

至於千人防疫就業2.0，原1001個職缺已額滿，即日起釋出第2波公部門短期防疫相關工作機會，共有757個職缺。

北市 疫情 黃珊珊

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