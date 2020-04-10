新北公托搞怪 尿布、積木排排坐量社交距離
中央流行疫情指揮中心提出社交距離規範後，各方都提出各種社交距離計算公式，市府先前才提出，室外1.5公尺社交距離可計算為10支遙控器、20瓶飲料或7.5個餐盤，如今新北公托也提出新公式，包括5包尿片、6個書包、9雙寶貝鞋或23個積木等等。
連城公共托育中心主任劉于頌表示，北市公幼日前有4歲幼兒被從美國返回的阿公感染，全幼兒園停課，校園緊急消毒，因此中心教師叮叮兼臉書小編開始思考，如何提醒家長保持社交距離，保護小朋友，引發極大回響。
劉于頌表示，依照中央疫情指揮官陳時中建議規範，室外要保持1公尺距離，室內1.5公尺，那距離到底有多遠？眾人討論後決定拿出許多量距離的道具，讓家長和孩子更有感。
「愛他有多深，距離就有多遠。」劉于頌表示，即日起到4月底，凡是家長PO上照片或點閱、分享，就有機會得到小禮品。
參加者前100名可獲小盒12色鉛筆；按讚人數前6到10名各獲泡泡機1個；按讚前5名抽取式衛生紙一串；最具創意另有神秘獎品。預定5月2日在臉書公告，3日起領獎，得獎人須攜帶證明文件並戴口罩。
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