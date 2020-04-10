快訊

台灣好市多防疫新規！11日起一卡最多兩人入場

陸生突暫停來台 學者：因台灣恐受第二次疫情波及

人流管制防疫 北市夜市自治會籲應視地點調整

中央社 / 台北10日電
士林老街商圈繁榮促進會理事長蘇文山表示，士林夜市共10多處出入口，管制難度高，應視各夜市所處地點調整作法。圖／蘇文山提供
士林老街商圈繁榮促進會理事長蘇文山表示，士林夜市共10多處出入口，管制難度高，應視各夜市所處地點調整作法。圖／蘇文山提供

中央疫情指揮中心今天宣布，即日起夜市等處實施人流管制，攤商及消費者應全程戴口罩。台北市夜市自治會指出，多數攤商已戴口罩，至於人流管制，應視夜市所處地點調整作法。

中央流行疫情指揮中心下午宣布，即日起針對國家公園及夜市、寺廟等人潮密集公共場所實施人流管制。夜市、市場自治會等應依指揮中心發布的社交距離，提出總量管制計畫，包括規劃單一出入口、攤位間安全距離等。

對此，有台北市夜市自治會表示，一定配合中央政策，但也有自治會認為應視夜市所處地點規劃、調整作法。

華西街夜市自治會長鄭育青接受中央社記者電話訪問時說，人流管制防疫一定配合中央政策，夜市出入口有4個，台北市政府已允諾會派員到場幫消費者量體溫，目前攤商皆已戴口罩、提供酒精給消費者進行手部清潔，知名店家座位也設隔板，後續若有人潮，也會劃設地面標示，並建議疫情期間可降低營業稅協助業者。

寧夏夜市自治會則安排人力在夜市各出入口替消費者量體溫、噴酒精消毒及統計人數，店面座位也會有間隔。

南機場夜市自治會長林督欽對人流管制有不同看法，他說，夜市旁有住戶及多處出入道路，管制難度高，攤商皆已戴口罩、提供酒精供民眾消毒，知名店家座位也設隔板及地面標示，疫情爆發後，人潮確實減少。

士林老街商圈繁榮促進會理事長蘇文山表示，士林夜市共10多處出入口，管制難度高，應視各夜市所處地點調整作法，目前攤商都戴口罩、提供酒精消毒，且攤位每週消毒2次，加上消費者願意戴口罩，應可防疫，而疫情期間，逛街人潮減少，座位也不用區隔。

夜市 口罩 疫情

延伸閱讀

路透：台灣越南捐口罩援外 挑戰中國防疫外交

「防疫全台放病毒假兩周」男子網傳假訊息5分鐘挨告

裘莉投書「時代」雜誌 呼籲重視防疫期間的家暴隱憂

防疫裁罰逾期未繳 累計移送46案強制執行

相關新聞

度疫情難關 北市東門永康商圈推優惠、與外送平台簽約

新冠肺炎疫情衝擊商機，北市東門永康商圈發展協會為搶救商家生計，今天推出含50多家會員優惠券的「永康大禮包」摺頁，放置在北...

影／北市府婉拒自行發消費券 王鴻薇怒「何不食肉糜」

新冠肺炎疫情肆虐，連帶影響經濟衝擊，根據調查北市西區包含西門町、後站、艋舺等商圈人流平均少7成，後站商圈及沅陵皮鞋街商圈...

台北市立動物園新園長劉世芬將上任 首位女園長

台北市立動物園前園長金仕謙上月卸任，北市府隨後展開遴選，市長柯文哲拍板定案，由代理園長、現任副園長劉世芬出線，也是台北市...

北市檢舉環保違規 獎金依舉證難易區分

為遏止部分違規民眾隨意汙染環境之行為，並考量稽查人力有限，台北市環保局依「臺北市檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法」，以鼓勵的方式，結合民力協助糾舉身邊發現的環保違法行為。至於適度獎勵的獎金發放則是依據違規行為對環境影響程度及舉證難易度，區分為實收罰鍰金額的30%至90%不等。

新北三鶯大橋第二期施工 車輛改道通行

新北市三鶯大橋主橋11日將改道，鶯歌往三峽方向將改由已完工的新匝道作為替代道路，三峽往鶯歌方向則由上游側舊橋通行，以利第...

新北市性別友善資源包 提供接送孕婦等25項防疫服務

新型冠狀病毒肺炎疫情讓全球嚴陣以待，政府規畫各項防疫措施，新北市社會局整合孕產婦、受暴者、家庭照顧者、醫護人員、弱勢勞工...

因應疫情 新北計程車駕駛人講習改採戶外講習

近期新冠病毒疫情嚴峻，新北市警局交通大隊為顧及計程車駕駛人健康及權益，今天首度將計程車駕駛人講習地點，安排在戶外通風場所...

汐止夢湖路邊坡坍塌 農業局趕工修復今完工

新北市汐止區新山夢湖是知名觀光景點，當地的夢湖路是前往新山夢湖的唯一道路，但去年9月受大雨跟米塔颱風影響，道路邊坡崩塌損...

促外送平台減價？北市：媒合商圈讓雙方互惠

新冠肺炎疫情升溫，許多餐廳、商圈受影響，消費人潮大減，美食外送平台逆勢成長。對於外送平台是否有減價優惠、和業者討論？北市...

西門商圈來客數狂跌9成 王鴻薇：北市應自發振興消費券

新冠疫情衝擊經濟，近日傳出許多店家宣告倒閉的消息，留下來的只能苦撐待變。對此，台北市議員王鴻薇上午舉行記者會指出，疫情衝...

北市露天雙層觀光巴士擴大行銷方案記者會

新冠疫情延燒，影響觀光產業甚巨，台北市露天雙層觀光巴士上午舉行擴大行銷方案記者會，以防疫優先，結合飯店、食品飲料產業、商...

議員促北市自己發消費券 黃珊珊：疫情過再大幅度振興

受新冠肺炎疫情衝擊，台北市議員王鴻薇上午指出，疫情衝擊在3月進入高峰，從觀光旅客來看，港澳與韓國來台旅客數與同期下降八成...

熱門新聞

神秘巨響又出現了！台東今晚「轟」聲傳數十公里！

台東昨晚神秘巨響 震撼！中科院飛彈試射畫面曝光

呂若瑟神父募款6天破億 義媒盛讚台灣人寬厚報恩

台南11里15日上午起停水19小時 近2萬戶受影響

基隆城際轉運站明年7月完工 國道客運、公車與火車融合

高雄市國小校長倒臥校長室洗手間 送醫急救回天乏術

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。