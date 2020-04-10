首見女性掌台北市立動物園 劉世芳姊劉世芬接任

台北市政府今天證實，台北市立動物園將由代理園長、民主進步黨籍立法委員劉世芳姊姊劉世芬接任，但無關劉世芬家庭背景；劉世芬將成為創園百年來，台北市立動物園首名女園長。

北市府副發言人戴于文表示，原園長金仕謙3月為個人生涯規劃請辭，劉世芬原為副園長，後來代理園長，在遴選過程表現優異，展現專業能力，經遴選後出線、近期上任，日前也已安排劉世芬到晨會報告未來業務規劃。

劉世芬與隸屬新潮流的劉世芳為姊妹，引發外界聯想台北市長柯文哲是否要與新潮流「和解」；戴于文說，人事案經遴選程序完成，專業考量，無關劉世芬家庭背景。

劉世芬畢業於海洋學院水產製造系，在台北市立動物園服務20年，歷經組員、推廣組長、育樂組長、秘書與研究員，公元2010年底接副園長，金仕謙請辭後代理園長。

1914年日治時期，日本人大江氏在圓山開設觀賞花木與動物場所供眾遊覽，翌年日本政府台北廳買下，改為官營動物園，1916年營運，是台北市立動物園濫觴。