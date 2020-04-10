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台南女吃便當驚見蟑螂屍 衛生局令業者改善

中央社 / 台南10日電

台南一名女子昨天中午食用便當時，赫然看到一具蟑螂全屍藏身菜餚中，隨即上網PO出相片。衛生局今天查稽發現，這家便當店未保持清潔，也沒廚師證，已要求限期改善，並將複查。

台南這名女子昨天在臉書（facebook）「台南爆料公社」PO出2張相片，其中一張可明顯看出一具蟑螂全屍藏身在菜餚中，另一張相片則是便當盒；女子並貼文指「在便當店買了一個便當回家吃到一半，有隻全屍蟑螂在裡面，超反胃想吐的」。

女子的PO文，引起網友的熱烈議論。這名女子雖已刪除PO文，但也驚動台南市衛生局，今天中午衛生局前往這家便當店查稽。

衛生局人員向中央社記者指出，沒有在店中發現蟑螂痕跡，但現場砧板、刀具未保持清潔，店家也未出示產品責任險、員工體檢報告及廚師證。

衛生局人員已要求業者限期改善，預定24日複查，若改善未果，將依違反食品安全衛生管理法開罰至少新台幣6萬元。

衛生局 便當 爆料公社

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