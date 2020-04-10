度疫情難關 北市東門永康商圈推優惠、與外送平台簽約

新冠肺炎疫情衝擊商機，北市東門永康商圈發展協會為搶救商家生計，今天推出含50多家會員優惠券的「永康大禮包」摺頁，放置在北市旅客服務中心、飯店旅館等地共2萬分，優惠到明年4月底，除優惠促銷，今天也集結會員店家，統一和外送平台Foodpanda簽約，預計月底前50多家店的餐飲品、伴手禮外送服務將全數上線。

東門永康商圈發展協會理事長劉鴻翔表示，商圈人潮3月至今已較去年同期減少6到7成，過年後陸續有15家店收掉，最近例如50年老餐廳「灶紅了」，販售保養沐浴品的「薑心比心」，香港茶餐廳的「大排檔」等都收了，主要是沒人潮商機，房租等開店成本高而收掉。

劉鴻翔說，越來越多商家快撐不下去，協會內部近來因此討論優惠方案，盼能吸引部分客人回流，集結50多家有意願的店家，製作優惠券摺頁，包含京盛宇、餃子樂、歐嬤烏蘇拉經典德式料理、希臘左巴、永康街芋頭大王等，推出折扣或滿額禮等優惠內容。

劉鴻翔表示，但人潮不來，優惠券效果仍有限，過去店家不缺人潮，各自找外送平台簽約，有些店家認為抽成較高沒意願，但現在時機不同，人不來就把商品送到家，因此由協會出面，統整有意願的50多家店，與外送平台簽約，抽成也有優惠，盼藉此增加業績，讓商家得以度過疫情難關。

商家京盛宇執行副總劉沐垚則表示，最近商圈人潮少很多，來店人潮銳減超過5成，加上公司主打現泡現場品茗，打擊真的不小，防疫期間多了外送平台管道，盼能讓冷泡茶系列及茶葉等伴手禮能直接送到客戶手上，增加點業績。