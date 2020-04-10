三鶯大橋二期工程明天啟動 用路人注意改道

新北市長侯友宜今視察三鶯大橋工程，三鶯大橋第一期機車及人行道新橋工程已完工，第二期工程要敲掉舊主橋面，將原本4線拓寬成6線道，且靠鶯歌端增加接環河路匝道，往樹林及桃園車流可分流。第二期工程明天就要施工，原車改走新橋，侯友宜表示，雖仍維持4線道，但因路幅變小，這3年盼民眾共體時艱。

侯友宜表示，三鶯大橋是三峽、鶯歌及往桃園市最重要的主動脈，三鶯大橋已經老舊且須拓寬，工務局分兩期的工期來施作，希望把工程影響降低。

他表示，第一期的工程針對機車行人道下匝道的工程已經完成了，明天開始第二期就要對三鶯大橋的主橋面開始施工，採取半半施工法。

工務局表示，第二期第一階段會先利用往三峽方向的舊橋，加上往三峽方向的新橋，仍維持4線道，這時會敲掉往鶯歌方向的舊橋重做；第二階段則利用往鶯歌方向的新橋，及往三峽方向的新橋，也維持4線道，並敲掉三峽方向舊橋重做。

侯友宜表示，半半施工法，雖然仍維持4線道，但由於新橋是給機車及人行，路面沒有原來的舊主橋面那麼大，但仍會做好交通維護，保障汽機車以及行人的安全。第二期工程預計2023年6月完工，這3年裡面請大家共體時艱。