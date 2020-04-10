三鶯大橋二期工程明天啟動 用路人注意改道
新北市長侯友宜今視察三鶯大橋工程，三鶯大橋第一期機車及人行道新橋工程已完工，第二期工程要敲掉舊主橋面，將原本4線拓寬成6線道，且靠鶯歌端增加接環河路匝道，往樹林及桃園車流可分流。第二期工程明天就要施工，原車改走新橋，侯友宜表示，雖仍維持4線道，但因路幅變小，這3年盼民眾共體時艱。
侯友宜表示，三鶯大橋是三峽、鶯歌及往桃園市最重要的主動脈，三鶯大橋已經老舊且須拓寬，工務局分兩期的工期來施作，希望把工程影響降低。
他表示，第一期的工程針對機車行人道下匝道的工程已經完成了，明天開始第二期就要對三鶯大橋的主橋面開始施工，採取半半施工法。
工務局表示，第二期第一階段會先利用往三峽方向的舊橋，加上往三峽方向的新橋，仍維持4線道，這時會敲掉往鶯歌方向的舊橋重做；第二階段則利用往鶯歌方向的新橋，及往三峽方向的新橋，也維持4線道，並敲掉三峽方向舊橋重做。
侯友宜表示，半半施工法，雖然仍維持4線道，但由於新橋是給機車及人行，路面沒有原來的舊主橋面那麼大，但仍會做好交通維護，保障汽機車以及行人的安全。第二期工程預計2023年6月完工，這3年裡面請大家共體時艱。
工務局表示，原本4線道將增為6線道，且機車及人行屆時將走兩側新橋，增加安全度。6線道中，靠鶯歌端的2線道將做成環河路匝道，將平交到鶯歌的環河路，原本往樹林及桃園的車流就不必進鶯歌市區再出來，舒緩原本都塞在三鶯大橋往鶯歌下橋處的窘境；反過來，樹林及桃園車要往三峽，也可不必再進鶯歌市區才上橋。
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