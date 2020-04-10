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台北市立動物園新園長劉世芬將上任 首位女園長

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市立動物園。圖／報系資料照
台北市立動物園。圖／報系資料照

北市動物園前園長金仕謙上月卸任，北市府隨後展開遴選，市長柯文哲拍板定案，由代理園長、現任副園長劉世芬出線，也是台北市立動物園首位女園長，將於近期上任。

劉世芬的妹妹是民進黨新潮流高市立委劉世芳，不過柯文哲常砲轟新系並批評前高雄市長陳菊，這項人事案引發外界揣測，是否有政治考量，或是有雙方和解之意。對此，台北市府副發言人戴于文指出，動物園長人事案，經由遴選程序完成，市府人事安排以專業考量為主，至於劉世芬的家庭背景，與人事任用無關。

台北市副市長蔡炳坤表示，劉世芬原本就是副園長，在動物園已經已經相當長一段時間，行政能力受肯定。動物園的經營，包括行政跟專業兩部分，動物園已經很專業，也需要有行政歷練的人來帶領。

據指出，北市動物園長遴選，第一階段由市府官員、專家及學者等約10人組成遴選委員評選，第一階段9人取2人，第二階段評審包括市長柯文哲在內的15名府內官員，進行投票，劉世芬以10票勝出。

蔡炳坤說，在決選時，劉世芬也針對動物園目前需要改進的事項提出分析，其他人也很優秀，不過以動物園現階段的需求來講，劉具有行政經驗，任勞任怨，是最適合動物園的人選。

日前市府已安排劉世芬到晨會中報告未來業務規劃，將於近期上任。至於原來的園長金仕謙因個人生涯規劃，於3月初請辭園長一職。

動物園 北市 柯文哲

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