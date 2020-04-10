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新北三鶯大橋第二期施工 車輛改道通行

中央社 / 新北10日電

新北市三鶯大橋主橋11日將改道，鶯歌往三峽方向將改由已完工的新匝道作為替代道路，三峽往鶯歌方向則由上游側舊橋通行，以利第二階段主橋改建工程。全線將於民國112年完工。

新北市長侯友宜今天在三鶯大橋改道前夕，到現場了解施工進度，盼望駕駛與行人忍受交通黑暗期，等待工程完工後，雙向兩車道變成雙向3車道，再加上兩側有行人、機車車道。

侯友宜表示，三鶯大橋主橋面施工，勢必影響到進出三鶯動線車潮並造成擁擠，為避免發生交通事故，採取分階段的「半半施工法」（一半路段施工，一半路段通行）。第二期的工程會到112年6月完工，重建三鶯的交通主動脈。

市府工務局新建工程處長祝惠美簡報表示，三鶯大橋橋齡超過30年，是通往鶯歌、三峽兩地主要幹道。因汽機車與行人混流爭道，頻傳事故，加上橋體老舊、部分橋墩基礎裸露；市府於民國106年底分二期改建，在原橋上側、下側增設專用機車道及人行道。

工務局表示，三鶯大橋第一期改建工程於4月初完工；第二期主橋改建工程緊接著開工，施工時，車輛仍可通行。大橋改建完成後，雙向各3個車道，汽機車、自行車與行人分流，能保障行的安全。

另外，主橋中央匝道連接環河路、連結往樹林及桃園方向，可紓緩鶯歌市區壅塞的車流。

新工處表示，改建時，鶯歌往三峽方向車流，利用第一期完成的匝道為替代道路，三峽往鶯歌方向車流改為自上游側舊橋通行。

車道 侯友宜

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