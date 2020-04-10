新北市性別友善資源包 提供接送孕婦等25項防疫服務

新型冠狀病毒肺炎疫情讓全球嚴陣以待，政府規畫各項防疫措施，新北市社會局整合孕產婦、受暴者、家庭照顧者、醫護人員、弱勢勞工和獨居者6大對象推出「性別友善資源包」，提供25項防疫友善服務，希望共度疫情難關。

社會局長張錦麗表示，多數防疫措施針對一般民眾需求規畫，卻忽略弱勢族群防疫期間可能遭受更多風險，如孕婦、產婦產檢或就醫增加被感染風險；居家隔離、檢疫或失業和家人長時間相處，家暴事件可能急遽上升。社會局希望提供協助，減少社會壓力。

張錦麗說，新北市2013年起推動好孕專車，迄今已有8萬7199人次使用。防疫期間為降低孕婦程搭乘大眾運輸工具感染風險，新北市府和7大合約計程車隊合作推出「防疫好孕專車」，專車加強消毒接送，讓孕婦安心出門產檢。

新莊區福壽街孕婦鄭可欣懷孕9個月，預定下個月生產，她在防疫期間出門特別謹慎，利用「防疫好孕專車」到醫院產檢，她丈夫林文淞也都在旁陪伴。

家防中心主任許芝綺則表示，依據統計顯示，今年3月間，新北市家暴通報案件比去年同期增加29.2%，新北市為居家隔離或檢疫受暴婦女提供友善處所安置；社工員訪視受暴個案時，也會提供防疫關懷，評估家庭壓力，希望可以加強服務力度。