因應疫情 新北計程車駕駛人講習改採戶外講習
近期新冠病毒疫情嚴峻，新北市警局交通大隊為顧及計程車駕駛人健康及權益，今天首度將計程車駕駛人講習地點，安排在戶外通風場所舉辦，避免室內群聚成為傳染途徑。
新北交通大隊指出，出席此次講習的計程車駕駛人目前已通過分區測驗，完成此次講習後即可從事計程車工作，服務大眾，考量疫情嚴峻，秉持規畫從嚴原則，避免出現防疫破口，除設有檢疫站及要求授課、講習人全程佩戴口罩外，人員座椅均間隔2公尺以上、人數控制在40至75人以內。
警方表示，防疫規格高標準執行情況如成效良好，先前延期的「計程車駕駛人執業前分區考試」將恢復辦理，相關資訊也會在新北交通警察大隊網站公布，也將逐一以電話通知連繫。
今天參與講習的林姓計程車駕駛人表示，感謝新北交大努力細心規畫於戶外辦理外戶講習的防疫作法，在因應疫情下仍兼顧及體諒職業駕駛人的未來生計，。
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