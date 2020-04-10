汐止夢湖路邊坡坍塌 農業局趕工修復今完工

新北市汐止區新山夢湖是知名觀光景點，當地的夢湖路是前往新山夢湖的唯一道路，但去年9月受大雨跟米塔颱風影響，道路邊坡崩塌損壞，為保障用路人安全，新北市農業局規劃工程，趕在汛期前如期完工。

新山夢湖風景優美，許多遊客都慕名前來，喜歡踏青的民眾都會來走登山步道，除了難度不高，也可欣賞好風景，此外，沿路都有農民種植竹筍、柚子等作物。

農業局表示，夢湖路因大雨與颱風影響，邊坡崩塌，汐止區公所先將土石清除，市府立即規劃工程，總計有2處邊坡損壞，一處以掛網工程修復邊坡，另一處因既有排水管涵損壞，造成下邊坡崩塌，除修復管涵，也新設護岸設施穩固邊坡，避免排水不良，再次發生災害。

農業局指出，因為夢湖路是農路，有部分路段狹小，會車有困難，施工時大型車輛進出更增加會車難度，必需做好交通維持，而且工區施作時，機具移動跟大車進出會影響該路段通行，加上山區天氣變化大，必須把握好天氣加緊施工，總算如期完工。