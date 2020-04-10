聽新聞
test
0:00 / 0:00
促外送平台減價？北市：媒合商圈讓雙方互惠
新冠肺炎疫情升溫，許多餐廳、商圈受影響，消費人潮大減，美食外送平台逆勢成長。對於外送平台是否有減價優惠、和業者討論？北市產發局長林崇傑指出，外送平台在疫情中扮重要角色，3月開始市府就和UberEat、 foodpanda兩家業者談合作，媒合商圈活動，目前仍在談，但不是直接減價方式，而是互惠 。
林崇傑說，兩家都是新創業者，現在初期都在衝刺階段，都很堅持，北市現在作法是媒合平台和商圈活動互惠。另外，兩平台已經和新光三越談成，是用全省的百貨來談，因市占率廣，可以互相獲利，費率才能降下來。
林崇傑指出，市府是把三方找來談，店家希望費率可以降一點，但兩家平台現在都要求三成以上，非常高，等於是賺100元，三成被抽走，若單方面降價，兩家業者都不願意。
林崇傑說，市府是用雙方互惠方式幫忙聯合行銷，每一家談法不同，新光三越條件是用全省百貨來談，北市寧夏商圈是用連鎖的活動來談，美麗華商圈又不一樣，非單一條件，優惠是給商家，消費者沒有影響，受惠的會是店家。
至於商家減價、民眾可以獲利，是商圈的酷碰券，例如永康、西門町商圈自己發的優惠券，可以抽獎、折價，每一商圈條件不同。
另外，現在還跟網路平台yahoo、momo、pchome合作，讓店家可以利用這些電商平台，例如原本去電商平台可能要收錢，談妥價格去這些電商平台賣，現在上架費會降低並有課程訓練，讓中小企業用這些既有的平台來賣。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言