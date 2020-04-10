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議員促北市自己發消費券 黃珊珊：疫情過再大幅度振興
受新冠肺炎疫情衝擊，台北市議員王鴻薇上午指出，疫情衝擊在3月進入高峰，從觀光旅客來看，港澳與韓國來台旅客數與同期下降八成，以日韓觀光客為消費主力的西區商圈出現海嘯式衝擊，台北車站附近商圈來客數狂跌8至9成，與其等中央不如地方自救，呼籲北市府應該趕快主導，比照台北市各商圈發放消費券，紓困要及時，否則真的不知道這些地方商家還可撐到什麼時候。
對此，台北市副市長黃珊珊上午在疫情會議後受訪指出，紓困還是強調要一致，柯文哲市長說要止血，紓困是止血後開始要輸血，可以提紓困方案，撑過這段時間，如果是用振興券或是酷碰券，中央已經有相關規範，自己若要發行，當然可以，但是效果如何？且北市有些商圈自己有發。
黃珊珊指出，台北市政府認為，先把防疫工作做好，現在用再多的力氣去增加商圈消費，這些動作可能讓中央擔心群聚問題，若各大夜市辦大型活動，叫大家去夜市，可能與現在的防疫作為相互衝突，市府希望是正常的運作，等疫情稍為緩解，慢慢做紓困動作，隨疫情做調整，不一定什麼時候做什麼事，現在商圈狀況很糟，地方政府能做的是讓員工能工作、勉強經營，在這波疫情過後，再做大幅度振興。
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