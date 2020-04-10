北市紓困推出市有房地「延租」 黃珊珊：預估金額9.2億

新冠肺炎疫情嚴峻，北市除了提出六大紓困方案後，今再推出「延租」一年、「停租」兩大紓困措施，台北市副市長黃珊珊上午在疫情會議結束後公布兩項新方案，其中延租的預估金額達9.2億元。

北市財政局指出，北市日前推出「延稅」、「減租」、「減價」、「優息」、「補貼」、「降稅」六大方案，以及勞工紓困措施， 減輕企業及商家負擔，但對受疫情影響嚴重致無法繳納租金及有停止營業情形的商家，應該要更進一步提供「延後繳租」或「停止計收租金」措施，以避免企業因租金負擔導致周轉不靈。

延租方案中，市有房地承租戶除享減租50%外，另可申請延後繳租或延長契約。針對營業額減少達15%者或依中央紓困振興或補償紓困辦法受紓困者，可申請延後12個月繳納109年3至5月租金。另依「促進民間參與公共建設法」已簽約之OT或ROT案件，可依109年3至5月營業額減少情形向管理機關申請延長契約期間，惟本項措施與延後繳納租金措施僅得擇一申請。

停租部分，市有房地承租戶因受疫情影響致109年3至5月停止營業，自停業之日起，可向管理機關申請按停業面積停止計收租金。

黃珊珊指出，今天新的部分是延租，因業者除了減租五成，還是入不敷出，可延租紓困，看能否不會把現金用完，預估金額9.2 億元；停租部分，承租市有財產，有人連減租都活不下去，可申請停租，例如士林官邸內的業者，想要停租，因國際觀光客減少，營業損失有的已經達八九成，若不營運，市府就暫停租金。