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台中八大採實名制 侯友宜籲中央對業者統一訂規矩

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市長侯友宜今早視察三鶯大橋工程。記者魏翊庭／攝影
新北市長侯友宜今早視察三鶯大橋工程。記者魏翊庭／攝影

中央流行疫情指揮中心昨指示，所有酒店、舞廳暫時停業；台中市府昨天表示，轄內十大行業除了酒店、舞廳之外，都必須採實名制。新北市長侯友宜今早視察三鶯大橋工程時，受訪表示，新北市已有61家業者經規勸停止營業，他希望中央不管是特定場所，只要是人潮擁擠、密閉、非民生必需的空間，統一訂出規矩。

侯友宜表示，新北市在1個多月前，已經要求封閉型可能造成人群聚集、交叉感染的所有公有場所，都封館1個月。對私有場館，侯友宜表示，不管是八大行業或其他場館，也都要求、希望管控人潮。

侯友宜表示，必要時在某些非民生必需的營業場所，尤其晚上容易帶動人潮聚集的地方，會請警方站崗、臨檢、巡邏，有效管控，必要時請公安小組出動，如果沒有按照規矩，不但要處罰，甚至勒令停業。

侯友宜指出，1個月前就針對特定場所查察、巡邏，業者大部分已經注意，甚至歇業，這個月下來經過盤點，有將近61家業者經規勸已經停止營業。

侯友宜也呼籲中央，希望中央在律定場所時，不一定是特定場所，只要是人潮擁擠的封閉空間，非民生必須，統一一聲命下、規矩訂出，地方一定全力以赴。

侯友宜 公安

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