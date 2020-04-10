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影／民間齊捐物資防疫 柯文哲：儘快送交檢疫民眾
新冠肺炎疫情蔓延，台北市居家檢疫者人數眾多，為落實全民防疫，台北市松山慈祐宮、霞海城隍廟及悠遊卡股份有限公司特別捐贈防疫物資及關懷包給台北市政府，由市長柯文哲代為受贈，未來將透過區公所轉贈居家檢疫民眾。
除了松山「慈祐宮」捐贈3000份超澎湃的關懷包，台北霞海城隍廟也捐贈超過7000支電子體溫計，此外，還有悠遊卡股份有限公司捐贈2000份「居家悠遊包」。
台北市長柯文哲致詞表示，在疫情嚴峻及物資短缺的情況下，需要民間與政府攜手防疫，感謝各寺廟、宗教團體及企業主動積極地捐贈物資，市府會儘快將這份充滿大家心意的關懷包送到檢疫民眾的手上，協助大家健健康康、安安心心地完成這個檢疫任務。
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