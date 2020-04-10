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北市推出檢疫關懷包 影音吃到飽加電子書購物金

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市居家檢疫人數仍有3991人，台北市松山慈祐宮、台北霞海城隍廟及悠遊卡公司，上午捐贈一萬餘分防疫物資及關懷包給台北市政府。記者楊正海／攝影
北市居家檢疫人數仍有3991人，台北市松山慈祐宮、台北霞海城隍廟及悠遊卡公司，上午捐贈一萬餘分防疫物資及關懷包給台北市政府。記者楊正海／攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，北市居家檢疫人數仍有3991人，台北市松山慈祐宮、台北霞海城隍廟及悠遊卡公司，上午捐贈一萬餘分防疫物資及關懷包給台北市政府，將透過區公所轉贈居家檢疫民眾，由台北市長柯文哲代為受贈，並頒發感謝狀。

柯文哲表示，在疫情下市府適時推出各種政策，另透過民間與政府攜手防疫，感謝各寺廟、宗教團體及企業，主動積極捐贈物資，市府會盡將這些關懷包送到檢疫民眾的手上，協助民眾安心完成檢疫任務。　　

北市慈祐宮捐贈3000分關懷包，內容包括日常所需罐頭、麵條、餅乾、飲料等日常生活需品，並提供簡易式額溫卡、乾洗手凝露，也贈送過爐的媽祖祛瘟符、媽祖毛巾、農民曆等。

大稻埕台北霞海城隍廟，原訂於農曆5月舉辦城隍聖誕遶境活動，因應疫取消，將原用在遶境活動的經費，購買7000支電子體溫計，贈送給北市居家檢疫者。

台北悠遊卡公司捐贈2000分居家悠遊包，外型走素面文青風，內有各式餅乾、豆奶等所需品。台北市府更加送加送影音平台20天的儲值序號，可看飽，電子書平台送價值500元的購物金，以及線上雜誌免費一個月體驗等超值好康，讓民眾安心安全的度過14天檢疫期。

北市推出檢疫關懷包，送民眾影音吃到飽，還有電子書購物金等好康優惠。記者楊正海／攝影
北市推出檢疫關懷包，送民眾影音吃到飽，還有電子書購物金等好康優惠。記者楊正海／攝影
台北市松山慈祐宮、台北霞海城隍廟及悠遊卡公司，上午捐贈一萬餘分防疫物資及關懷包給台北市政府，將透過區公所轉贈居家檢疫民眾，由台北市長柯文哲代為受贈。記者楊正海／攝影
台北市松山慈祐宮、台北霞海城隍廟及悠遊卡公司，上午捐贈一萬餘分防疫物資及關懷包給台北市政府，將透過區公所轉贈居家檢疫民眾，由台北市長柯文哲代為受贈。記者楊正海／攝影

北市 霞海城隍廟 居家檢疫

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