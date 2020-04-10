地主離席抗議 社子島剔除區徵會議不歡而散

台北市社子島開發案一波三折，不少居民反對分段徵收，市府提出「剔除區徵」方案，昨天邀符合條件的地主進行閉門會議，但有地主質疑市府企圖「摸頭」，想勸進地主重新加入區段徵收，最後集體離席抗議，雙方不歡而散。

對此，北市都發局解釋，考量防洪問題，社子島須填土，目前符合「剔除區徵」共4處，在地主自行開發前，會有約1公尺的高程落差，類似「凹陷」在地面下，所以邀集相關地主，說明未來的開發權益。

不過，社子島自救會批評，大家反對區段徵收，希望原地自行重建，但市府自提「剔除區徵」方案，條件已經很嚴酷，又以整體開發困難為由，必然想要勸退地主，完全本末倒置，也凸顯北市府欠缺溝通，執意推動開發案。

社子島禁建長達50年，充斥違章建物、工廠，市長柯文哲任內提出「生態社子島」構想，但開發之路屢遭抗爭，才又引發「剔除區徵」方案，但僅4處，約22位地主符合資格，且全案闖關都委會2度失利。

市府昨天邀集符合「剔除區徵」地主，赴市府大樓閉門會議，但會議開始前，社子島自救會即到場抗議，舉牌反對全區區段徵收，希望北市府重視民意，准許原地自行重建，而正式會議不到1小時，地主就集體離席。

與會眾轉述，會中幾乎零互動，市府官員拿出一堆資料，並詢問符合「剔除區徵」地主，未來開發的想法及利用，猶如就在跑流程，最後地主們出示聲明書，可以靠自己的力量原地重建，並且集體離席表達不滿及抗議。

台北市都發局回應，符合「剔除區徵」共計4處，面積約4200平方公尺，未來地主可以原地重建，但也必須自行整合、填土、興建排水設施，將蒐集昨天會議內容，於下一次都委會討論，但參加期程未定。