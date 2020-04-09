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社子島剔除區段徵收會議 參加居民離席抗議

中央社 / 台北9日電
聯合報系「開發派」社子島居民權益促進會表達訴求。記者張世杰／攝影
聯合報系「開發派」社子島居民權益促進會表達訴求。記者張世杰／攝影

北市政府推社子島開發案，在地居民分兩派爭議不下。北市府今天舉辦討論剔除區段徵收閉門會議，出席居民認為市府想勸退地主，離席抗議。北市府指出，會議是要說明開發權益。

社子島早期因颱風易淹水，禁建多年列限制開發區。台北市歷任市長都曾提出開發計畫，現任台北市長柯文哲上任後採「生態社子島」開發計畫案，在開發土地的取得，北市府提出區段徵收方案。當地居民反對、支持區段徵收方案各有立場，爭議不下。

北市府為化解爭議，再提出剔除區段徵收方案，全區僅4處符合資格。不過，反對居民認為，開發案應該原地重建。台北市都市計畫委員會日前召開2次審議會，決論都是下次續審。

反對區段徵收的社子島自救會今天前往北市府大樓前陳情，自救會表示，北市府日前通知居民要召開再發展區研商會議，但採非公開方式，僅少數居民可參加，未考慮到其他所有權人權益，居民認為市府要透過今天的會議勸退申請剔除區段徵收的所有權人。

社子島自救會指出，有居民反對區段徵收，期盼原地重建，且北市府提出剔除區段徵收條件嚴苛，非所有居民都能申請。

支持社子島自救會主張的居民到場聲援，並喊出九大聚落全部保留等口號，隨即進入市府參加會議，最後以離席表達不滿。

社子島自救會表示，北市府事前未詳細說明會議目的及提供資料，與會居民送交堅持保留再發展區聲明給官員後，共同離席抗議。

台北市都市發展局指出，社子島有防洪問題需填土，目前符合剔除區段徵收有4處、約4200平方公尺，今天邀集約20名地主參加會議是要說明未來開發權益，會將會議內容提供給下次都委會討論，但開會期程未定。

北市 區段徵收 社子島

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