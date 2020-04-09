新北校園自製千片防護面罩 贈第一線醫護
新冠肺炎疫情未見趨緩，許多醫療院所紛紛提高第一線醫護人員安全防護裝備，新北市福和國中師生團隊發揮創客精神，購買材料後，利用校內雷射切割設備製作防護面罩，贈送給國防醫學院及三軍總醫院第一線醫護人員，並將號召更多學校師生加入，預計將送出1000個防護面罩。
教育局指出，福和國中師生團隊以雷射切割方式製作面罩，相較於3D列印更快速，目前已做出399個防護面罩，捐贈給三軍總醫院內湖院區及汀州院區急診醫護同仁使用，臨床人員使用後表示效果良好，更提出大量需求，希望可繼續協助。
福和國中教師游允赫表示，之前曾參訪國防醫學院，看到3D列印中心團隊以3D列印製作防護面罩，支援臨床人員的需求，發現3D列印不容易在短時間內大量生產，便思考利用校內創客設備，使用雷射切割製作出快速組裝的輕量化面罩。
教育局長張明文表示，4月14日將辦理線上研習，指導創客教師如何設計及製作防護面罩，將號召自願支援的創客社群學校夥伴，共同製作1000個防護面罩贈予三軍總醫院第一線醫護人員，表達對醫護人員的感謝。
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