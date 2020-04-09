防止群聚傳染 視訊面試、線上記者會成日常

受到新冠肺炎疫情影響，不少企業、公司認真執行保持社交距離的措施，包含工作、生活都大量倚賴網路，除了居家辦公、線上會議的普及，過去求職面試幾乎只有在外商公司或外派職務時，才有較多機會用到視訊或電話面試，現在也成為求職者與企業公司配合防疫的方式，工研院也在今天首次嘗試舉辦線上記者會，讓互動更多元。

面對新冠肺炎疫情蔓延，擔任聽力語言治療培訓師的陳先生，在春節後寫報告申請居家辦公，獲得主管同意，就在台灣的家居家辦公將近一個月，但礙於居家辦公有些工作仍受限，像是打卡、工作成效難以判定，因此他的主管以他每天在微信朋友圈上發表聽力相關文章，及授課錄音內容為依據，判定他是否有按時上班；直到這個月，陳先生總算順利回到工作崗位，並在家可進行自主管理與居家辦公。

另外，今年受到疫情影響，有醫院為了減少接觸，在收到求職信後，與求職者約定時間視訊或電話面試，不僅讓醫院與求職者雙方都減少接觸更多人，也讓外縣市的求職者免於奔波。

工研院也為了減少群聚接觸，今天首次嘗試線上記者會，工研院行銷傳播處長林佳蓉表示，線上記者會的優點包含減少群聚，也能降低門檻，像今天的線上記者會就吸引183人線上同時觀看，如果是以往的記者會可能無法容納這麼多人；再者是能即時滿足不同媒體的素材需求；缺點是無法滿足電視媒體的素材，因此同仁預先拍攝情境影片、實地應用影片等，提供素材，而無法聯訪的部分，則透過線上互動作為替代。

林佳蓉說，比起一般記者會，這次也為了豐富畫面，準備了多張字卡與對照表，方便大家了解產品成果與特色，昨天晚上還特別測試、模擬所有流程，反而比以往多了4天工作天準備，「今天順利結束，團隊都很有成就感」，疫情期間也盡量依照院長指示，每周展示一項工研院的防疫科技成果。