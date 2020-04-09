石碇增建兩處停車場 遊客好停車好好玩

為解決石碇區長期來停車位不足的問題，區公所在雙溪口增建了兩處停車場，其中已經開放使用的第二停車場，位於碇坪路轉外按橋往虎爺公廟方向，在國道五號下方，區長洪崇璉表示，石碇多是山區，停車位腹地的尋找相當不容易，增建停車場，讓遊客能好停車，欣賞沿途山水美景。

石碇老街因為受限於腹地關係，要闢建停車空間的確有難度，平日也有許多民眾會到雙溪口附近探訪古道，現在也希望要前往老街的遊客，能夠將車輛停放在新建停車場，而從雙溪口第二停車場步行到老街，約需20分鐘，

區長洪崇璉指出，另一處第一停車場，則位於淡蘭吊橋，原先這裡就有部分停車空間，現在又將腹地擴大，目前還在進行地坪的維護，未來完工開放後，兩個停車場合計可提供50至60個停車位，民眾可以順著外按步道，欣賞沿途山水美景，也是相當不錯，期盼大家能多多利用。