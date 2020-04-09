議員指公園消毒少 新北：高頻率使用地1天2到3次

因應新冠肺炎疫情，新北暫停親子館及運動中心，使得戶外的兒童遊戲場、體健設施成為民眾首選，新北市議員鄭宇恩和張志豪指出，希望市府能提高消毒頻率。新北景觀處表示，各公所針對公園使用頻率都有調整消毒次數，最多1天有2到3次。

鄭宇恩指出，部分公園使用頻率頗高，雖然是戶外，但民眾經常觸摸的握把、涼亭和廁所，還是讓人憂心有傳染的風險，有的公所3月起每日消毒1次，有的公所因為開口合約關係，1年只夠1至2次的環境消毒。

鄭宇恩說，市府應該出面盤點統整資源，若公所受限於預算困難，在防疫時期應該要協助籌措環境消毒的經費，在防疫期間維持一定頻率的消毒作業，避免公園成為防疫破口。

張志豪表示，公園遊具、體健設施、涼亭、座椅和廁所等，應該全面進行噴藥消毒，甚至考量動用第二預備金，提供公所充分的經費加強消毒，讓民眾安心使用公園設施。

新北景觀處指出，各區公所針對公園使用的頻率調整消毒次數，頻繁使用的公園，1天消毒2至3次，且有關消毒經費，防疫期間供所有經費上有問題，都會由市府給予協助。