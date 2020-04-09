三重低收家庭陷困境 民代協助度過難關

新北市三重區文化北路有一戶人家，因為丈夫受傷無法工作，房租繳交受影響，再加上還有3個孩子要養，目前一家五口只能靠太太在麵店打工的微薄薪水度日，處境堪慮。新北市議員李翁月娥號召多個愛心團體捐款，並請社會局介入協助，希望能幫助這個家庭度過難關。

新北市議員李翁月娥指出，陳香琇女士的處境堪憐，先生去年從鷹架上摔落至今無法工作，有3個孩子要養及房租要繳，社會局不知為何把他們的低收身分改為中低，我要求社會局釐清後，以專案方式處理。

林女士哭泣的說，他在麵店工作1個月薪水才2萬多，扣掉房租12000元，及3個孩子的學費8000多元，剩下就沒多少了。

針對這個家庭的福利身分，從低收入戶改為中低收入戶，新北市社會局將依現況重新評估，並以專案方式處理。

另外，針對陳女士先生未來的復健和轉職問題，以及小孩的生活教育補助等，社會局也表示，將派社工依照他們的現況需求，給予相關協助。而李翁月娥也呼籲各界伸出援手，協助弱勢家庭重回正常生活。