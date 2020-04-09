一秒車牌辨識 汐止公所智能停車場更便民

新北市汐止行政中心地下停車場，從民國96年啟用後，一直都是採人工收費，為了讓民眾停車更便捷，區公所規劃建置車牌辨識系統，由觀天下有線電視配合完成建設，現在洽公民眾進出停車場，只要一秒鐘就能完成車牌辨識，既方便又快速。

汐止區長陳健民表示，這個停車場在96年這棟大樓興建一直到今年初都是採人工收費的方式，這次我們也跟在地有線電視業者觀天下合作，在今年一月中旬就進行試營運，在4/8日也結合悠遊卡讓整個停車繳費進場可以更順暢，這部分我們也感謝民眾在使用率上、周轉率上給我們很大的支持。

觀天下有線電視公司副理曾儒聰指出，觀天下有線電視在地服務20幾年，我們已經不再是傳統的有線電視，積極打造智慧家庭、智慧城市、數位匯流，那在汐止區公所公部門我們有做第一件的車牌辨識系統，讓洽公民眾更方便。

陳健民說，過去人工收費進出都要先停下來，離場的時候都要由我們同仁服務繳費後才能離開，那換了車牌辨識系統，不管進或出只要一秒就能辨識完成，大幅縮短民眾停車時間，那我們原來有三位同仁輪值的部分，透過這樣我機制，我們也將人力抽回區公所做更有效的運用。