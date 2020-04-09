淡水兒童公園廁所簡陋 孩童怕使用盼改善
淡海新市鎮的兒童公園，是鎮親子休憩的好場所，家長帶著孩子來玩大象滑梯，還有符合標準的特色遊具，但因只有一處流動廁所相當不便，孩童不敢使用，新北市議員鄭宇恩因此要求廁所改善環境，以親子廁所的方式來設置，內部加強光線明亮通風，外觀美化。
但崁頂里長盧春安說，有民眾反應，這裡要上廁所，只有角落的一處流動公廁，但環境相當簡陋。
附近居民說，平常帶小孩來玩，發生兒童要上廁所的狀況，進到唯一的流動公廁，環境衛生不佳，更讓孩子直說寧願忍住回家再上。
新北市議員鄭宇恩表示，這一座公園雖然佔地不大，不過裡頭的設施場地相當齊全，現在就是希望能夠改造公廁環境，雖然過去都有固定的清潔，但未來要將原本的流動廁所，重新整理，要求把廁所內部加強光線明亮通風，外觀美化，以親子廁所的方式來設置，讓孩子家長都有舒適的使用環境。
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