淡水老街消毒防疫 侯友宜慰勞清潔隊員

為降低疫情傳播風險，新北市環保局成立防疫消毒大隊，今(9)日上午針對淡水老街等人潮較多的觀光景點進行消毒，新北市長侯友宜也到場視察，觀看清潔隊消毒狀況，更慰勞消毒人員辛苦，致贈運動飲料，表示感謝。

新北市長侯友宜表示，由環保局轄下清潔隊及民間消毒廠商組成，共計31支中隊。後續將在交通場站、人潮聚集民生熱點、學校、公務機關等地點，由防疫消毒大隊每月執行至少1次戶外公共環境消毒作業。

淡水清潔隊長謝瑞鴻指出，未來增加淡水三處的捷運站，11處輕軌站以及所有的公車候車亭也會進行消毒。

市長侯友宜除了叮嚀持續觀光地區、人潮聚集地點強化消毒作業，在當中還慰勞女清潔隊員，背上25公斤的消毒設備，每天都執行最少兩個小時的消毒任務，在這麼辛苦的環境下，守護市民的健康安全，給予慰問與肯定，並期待透過市民與政府協力進行防疫超前佈署，降低公共場所可能造成的群聚風險。