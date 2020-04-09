新北4年砸84億整建校舍 全符合國家安全值

台灣地處兩大板塊交界，地震頻繁，為維護學校師生安全，新北市去年啟動「校舍美強生計畫」，4年投入84億經費，整建及補強老舊校舍，另外，更於今年起提高校舍耐震評估標準，將國家地震工程研究中心評估安全標準值80以上的校舍，也納入補強範圍，預計111年可完成全市校舍補強。

新北市教育局指出，依國家地震工程研究中心研發之Is值，評估建築物之耐震能力(建築物如屬磚造、鋼構造、木構造或其他特殊建物，得採用其他評估方式)，若Is值大於80，使用安全較無疑慮。

教育局表示，新北市自108年至111年啟動「校舍美強生計畫」，投入84億元經費，以美感、補強及生態永續等三個面向，針對279棟校舍進行耐震補強、重建更新及新建，目前已於108年完成Is值小於80的校舍補強，全市校舍耐震力達國震中心安全值，今年起更提高標準，將Is值介於80到100之間的校舍也納入補強範圍，預計111年完成。