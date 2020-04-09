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新北4年砸84億整建校舍 全符合國家安全值

聯合報 / 記者吳亮賢 / 新北即時報導
介壽國小新建牆面引進藝術大師「蒙德里安」的設計風格，營造美感校園。圖 / 新北市教育局提供
介壽國小新建牆面引進藝術大師「蒙德里安」的設計風格，營造美感校園。圖 / 新北市教育局提供

台灣地處兩大板塊交界，地震頻繁，為維護學校師生安全，新北市去年啟動「校舍美強生計畫」，4年投入84億經費，整建及補強老舊校舍，另外，更於今年起提高校舍耐震評估標準，將國家地震工程研究中心評估安全標準值80以上的校舍，也納入補強範圍，預計111年可完成全市校舍補強。

新北市教育局指出，依國家地震工程研究中心研發之Is值，評估建築物之耐震能力(建築物如屬磚造、鋼構造、木構造或其他特殊建物，得採用其他評估方式)，若Is值大於80，使用安全較無疑慮。

教育局表示，新北市自108年至111年啟動「校舍美強生計畫」，投入84億元經費，以美感、補強及生態永續等三個面向，針對279棟校舍進行耐震補強、重建更新及新建，目前已於108年完成Is值小於80的校舍補強，全市校舍耐震力達國震中心安全值，今年起更提高標準，將Is值介於80到100之間的校舍也納入補強範圍，預計111年完成。

其中，三峽區介壽國小過去曾因校舍牆面磁磚掉落，成為校園安全隱憂，去年11月校舍耐震補強工程完工後，除解決多年來問題，牆面更以荷蘭藝術大師「蒙德里安」設計風格，繪製白、黃、紅、藍、黑等線條與色塊，在不同方格間產生韻律與和諧，並保留少部分原始的紅磚牆面，留下介壽原有的紅樓記憶，體現出校園營造的美感素養。

介壽國小校舍補強前，牆面磁磚不定時掉落，成為校園安全的隱憂。
介壽國小校舍補強前，牆面磁磚不定時掉落，成為校園安全的隱憂。
介壽國小新建牆面引進藝術大師「蒙德里安」的設計風格，營造美感校園。圖 / 新北市教育局提供
介壽國小新建牆面引進藝術大師「蒙德里安」的設計風格，營造美感校園。圖 / 新北市教育局提供

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