北市新增預算防疫 黃珊珊：不只2億

因新冠肺炎疫情嚴峻，台北市災害準備金只剩6000多萬，台北市副市長黃珊珊指出，未來將新增預算，不只2億，但不是去舉債，而是之前的年度和今年還有歲計剩餘，但需要程序，經過議會同意，這個部分會再跟議會溝通。

黃珊珊指出，災害準備金七億多已經用完，還有二備金7億四4千萬，但二備金還有其他正常的市政需求要用，也可以做防疫的準備。北市的確在思考過追加預算，所以這個部分還不會動用到其他預算，會用以前的剩餘來編列。

對於選加多少，黃珊珊指出，應該不只兩億，目前還在匡列中，預算足夠的夠的話，會用最寬的方式來編列，但不影響其他的公務預算的情況下，用歲計剩餘，在預算額度可以控制的範圍之內來做處理，不會特別去壓縮其他預算。

黃珊珊也說，今年有很多預算很難執行，比如說，活動的預算今年幾乎沒有辦法用，會全部節省下來，因很多大的大型的活動都無法辦，那些預算留用，在額度裡面，會盡量調整，還是套一句柯文哲市長的話，現在不救什麼時候救，這就是戰時，戰時的時候，所有能夠用的工具都應該拿出來用。