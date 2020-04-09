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新北綠黨團籲社宅降租 市府：研擬方案中

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北城鄉局住宅發展科長江怡瑩說，已有針對失業、無薪假、確診者研擬降租方案，近期就會公布相關辦法。圖／聯合報系資料照片
新北城鄉局住宅發展科長江怡瑩說，已有針對失業、無薪假、確診者研擬降租方案，近期就會公布相關辦法。圖／聯合報系資料照片

新北市議會民進黨團今指出，因應新冠肺炎疫情關係，希望新北市府針對社會住宅也能調降租金。新北城鄉局住宅發展科長江怡瑩說，已有針對失業無薪假、確診者研擬降租方案，近期就會公布相關辦法。

民進黨團總召林銘仁說，各地方政府清明連假過後也祭出了許多旅遊地點的管制，無薪假、失業數量逐漸增加，中央率先發布社宅店鋪降租50%、住戶若確診降20%的政策調整，中央補助證社是否落實到民眾，地方政府佔很重要成分。

江怡瑩指出，中央提出確診者將租，不過新北正研擬失業、無薪假、確診者，都納入降租方案，相關細節都還在討論，待確定後就能公布。

林銘仁表示，新北社宅有17處、6938戶，中央降租方案在新北社宅有2500戶，其餘的需要新北市長侯友宜拍板，另外經發局調降市場租金至8折，不過地方政府強調避免人潮聚集，盼能加碼降息，與市場攤商一同共體時艱。

失業 民進黨 新冠肺炎 疫情 社會住宅 無薪假

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