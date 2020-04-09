新北綠黨團籲社宅降租 市府：研擬方案中

為控制疫情，台北市公有市場今(9)日起攤商和工作人員必須配戴口罩，副市長黃珊珊與客委會主委徐世勲、台北市場處長陳庭輝一同視察信義區光復市場，她表示實施首日尚未發現有攤商違規狀況，如有發現未戴者會加強宣導，對於新北市政府祭出不戴口罩不聽勸就依《食品衛生安全法》開罰，最高可罰6萬元，黃珊珊表示台北市政府有一樣的法規來規範，但她強調處罰不是目的。至於民眾是否也要多加嚴管，是否會比照攤商有開罰可能？黃珊珊表示現在僅能對民眾勸導，必須等到中央明訂法規後才能執行罰則，但目前的做法是如果民眾不聽勸，公有市場可以拒絕民眾入內；光復市場攤商認為，保護自己也是保護別人，最害怕就是無症狀傳染者，所以早在政府下令前就每天戴口罩做生意。

2020-04-09 15:39