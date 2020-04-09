單一入口管制人流？北市寧夏夜市盼因地制宜

防疫期間避免夜市人潮擁擠，中央擬要求夜市市場，採以單一入口的方向管制人流，並依照空間計算合適流量；不過，北市寧夏夜市觀光協會理事長林定國卻不這麼想，他認為單一出入口反而造成人潮要多繞路才能出來，建議政府因地制宜管理，例如寧夏針對4處入口就能派員管制，至少維持2個出入口供遊客進出，行走動線才順暢，避免遊客在夜市內繞行，減少不必要的停留、繞路時間。

針對指揮中心建議單一出口管制人流，林定國表示，單一出口只是方法，目的是為了管制人流，他建議要因地制宜，因為多數夜市都是開放空間，出入口又多，例如寧夏夜市就有4處出入口，但最主要的出入口只有2處。

林定國說，他已規畫寧夏夜市採雙出入口管制人流，在寧夏路民生西路口，及寧夏路平陽街口兩處為主出入口，會拉紅龍限制出入口大小，然後派員管理，統計夜市內人數、幫遊客量體溫、噴灑酒精消毒。

另外在重慶北路二段57巷口、重慶北路二段73巷口兩處巷弄，寧夏夜市觀光協會則會指派居住在巷弄的協會理監事負責管制，僅供在地居民通行，其他遊客者禁止從兩處巷弄進出。

林定國表示，夏夜市場每周都有外聘消毒人員全面消毒一次，攤商營業時，人員也都會戴口罩；他目前只是建議政府可思考如何因地制宜管制夜市人流，但最後仍看中央何時宣布管制規範、如何管制。