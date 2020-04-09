影／北市酒店女公關傳染疫 台中即日起特種行業實名制

中央流行疫情指揮中心昨天宣布一起本土確診案例379，驚傳為一名酒店女公關，台中市長盧秀燕今天下午在警察局長楊源明、經發局長張峯源與衛生局長曾梓展召開記者會，宣布即日起特種營業場所實施實名制。

盧秀燕表示，台中市是中部最大的消費娛樂城市，有10種特種行業，多達450家左右。上周開始進行防疫輔導工作，她特別感謝有部份特種營業場所配合歇業。第二階段，台中市政府強力落實中央流行疫情指揮中心的指導，強力要求特種營業場所上門的顧客與服務人員維持1.5公尺的社交距離，並且需要戴口罩。

盧秀燕指出，台北市傳出疑似女公關確診，由於特種營業場所常常近距離的接觸，消費族群也屬於流動性的客戶，因此她宣布，台中市十大特種行業，只要仍處於營業狀態的，除了維持社交距離1.5公尺並戴口罩防疫之外，消費的民眾必需實施實名制，除了中央流行疫情指揮中心宣布的二種特種行業停止營業外，其他特種場所需落實實名制，一旦發生確診案例時，才能做好人員的掌握。