影／單一出口分流人潮 寧夏夜市：繞來繞去反而易感染

為控制疫情，台北市公有市場今(9)日起攤商和工作人員必須配戴口罩，副市長黃珊珊與客委會主委徐世勲、台北市場處長陳庭輝一同視察信義區光復市場，她表示實施首日尚未發現有攤商違規狀況，如有發現未戴者會加強宣導，對於新北市政府祭出不戴口罩不聽勸就依《食品衛生安全法》開罰，最高可罰6萬元，黃珊珊表示台北市政府有一樣的法規來規範，但她強調處罰不是目的。至於民眾是否也要多加嚴管，是否會比照攤商有開罰可能？黃珊珊表示現在僅能對民眾勸導，必須等到中央明訂法規後才能執行罰則，但目前的做法是如果民眾不聽勸，公有市場可以拒絕民眾入內；光復市場攤商認為，保護自己也是保護別人，最害怕就是無症狀傳染者，所以早在政府下令前就每天戴口罩做生意。

另外，為避免擁擠，經濟部要求夜市市場需以單一入口的方向，並計算合適流量，北市寧夏夜市觀光協會理事長林定國表示夜市四通八達，不一定要單一出入口，以寧夏夜市為例他希望開兩個出入口，這樣也可以避免群眾在夜市內繞來繞去增加感染風險，至於用餐隔板的部分，也可以利用水果箱等環保方式來做。黃珊珊則憂心要派人站崗管控人流，有沒有人力將成為最大問題，呼籲民眾盡量外帶或到空曠的地方用餐避免群聚。