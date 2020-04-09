新北議員與廠商發1千份口罩套 民眾可免費領取

新冠肺炎疫情持續延燒，國民黨新北市中和黨部主委張智倫今天與市議員陳錦錠、瓦磘里里長林綺芳在陳錦錠服務處與口罩套廠商「Footer」發放1千份口罩套給中和民眾領取，Footer表示，總計製作4萬份口罩套，與新北市議員合作協助發放給民眾，總成本超過1百萬，但希望與民眾共同抗疫度過難關。

口罩套發送時間還沒到，就陸續有民眾前來排隊領取口罩，有民眾表示，聽到有可以免費領取口罩套，就趕快來排隊，可以將口罩多戴幾天，該名民眾也表示，政府有心想幫助國外是好事，但應該讓國人有充裕口罩為優先。

Footer表示，這款口罩套是以工研院紡紗製作，具有防護力，可清洗約20次，如果民眾使用當天沒有講太多話，口罩套沒有沾到太多口水有異味，可重複使用，就算清洗次數超過，也可在平時使用，一般口罩套材質較硬，跟臉部不密合，此款可完全貼合臉部，不會有相關問題。

張智倫表示，感謝廠商免費提供1千份口罩套讓民眾領取，在防疫期間可以重複使用口罩，今天發放口罩也遵守中央政府訂定的社交安全距離規範，避免造成群聚感染。