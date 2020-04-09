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ZOOM存資安疑慮 中市府同步政院改採CISCO視訊

中央社 / 台中9日電

新冠肺炎疫情期間，不少會議改採視訊方式進行，由於被廣為運用的視訊軟體ZOOM遭質疑有資安疑慮，台中市政府今天表示，將和行政院同步，採用CISCO進行視訊會議。

台中市研考會主委吳皇昇表示，市府一直持續關注資訊安全並審慎因應，包括強化共構網路及公務電腦、監測異常網路行為、阻斷惡意網路中繼站連線、彙集防火牆等資安設備紀錄，如有惡意網路攻擊將即時通報並阻擋。

吳皇昇指出，市府視訊會議皆設定為本地紀錄與分享，如有異常連線可中斷訊號傳輸，視訊會議中若出現不明確第三者將馬上剔除，也配發專屬會議密碼申請視訊會議；並已規定公務人員不可使用既有社群帳號認證，相關視訊會議使用注意事項也隨時滾動調整。

研考會資訊中心表示，市府已規劃同步行政院，採用CISCO進行視訊會議，測試過程中雖遇部分畫面與音訊延遲狀況，但將積極優化會議連線品質與各項情境適用性，往後也會持續測試各種視訊軟體。

行政院 台中市 資安

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