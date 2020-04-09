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北市公有市場強制戴口罩、民有市場不戴 市府：難強制

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
為降低傳染風險，北市府宣布今天起要求48處公有市場攤商強制戴口罩；不過包含松德、東社、忠孝市場等私人土地上約50多處的民有市場，卻不在範圍內，有些攤商仍會自主戴好口罩。記者翁浩然／攝影
為降低傳染風險，北市府宣布今天起要求48處公有市場攤商強制戴口罩；不過包含松德、東社、忠孝市場等私人土地上約50多處的民有市場，卻不在範圍內，有些攤商仍會自主戴好口罩。記者翁浩然／攝影

因應新冠肺炎疫情日趨嚴峻，為降低傳染風險，北市府宣布今天起要求48處公有市場攤商強制戴口罩，並建議民眾進出全面戴口罩、酒精消毒；不過包含松德、東社、忠孝市場等私人土地上約50多處的民有市場，卻不在限制內，就有攤商不戴口罩，或沒戴好戴滿露出鼻子；市場處則表示，雖有替民有市場待購口罩，但民有市場攤商並非與市府簽約，較難強制，有待中央強制規範。

北市市場處調查市場攤商需求，向中央代購各市場自治會攤商用口罩，確保攤商每天有2片口罩可用，每次可領6天分量即12片，也因此今天起要求公有市場攤商強制戴口罩，市場處也會派員定期稽查，發現沒戴會先勸導，若連續3天都刻意不戴，將依租賃契約規範，將攤位收回。

市場處長陳庭輝表示，除了公有市場，市場處也通知民有市場造冊提出口罩需求，讓民有市場攤商不用自己排隊就有口罩可買可用。

不過，市府強制市場攤商戴口罩，民有市場卻不在其中，今天走進民有市場仍可看見有攤商沒戴口罩，或者沒戴好戴滿露出鼻子；有攤商解釋是因為人比較少或沒有接觸客人才想說可以拿下，有攤商則稱露出鼻子是因為戴著呼吸不順；另有攤商表示根本沒拿到市場處代購的口罩，都是自己下班時間去排隊買來戴的。

針對民有市場攤商由市府確保口罩量，不用排隊就能買到，為何不能強制戴口罩？陳庭輝解釋，因民有市場攤商簽約對象是私有地主，因此較無攤位收回等強制罰則，來要求民有市場攤商戴口罩，現階段只能持續宣導，靠攤商自覺；也盼中央能有強制規範。

至於有攤商稱沒拿到市場處代購的口罩，陳庭輝則說，上個月已向各民有市場調查過需求，可能中間有誤會，會再派員主動調查需求。

為降低傳染風險，北市府宣布今天起要求48處公有市場攤商強制戴口罩；不過包含松德、東社、忠孝市場等私人土地上約50多處的民有市場，卻不在範圍內，部分攤商也沒將口罩戴好戴滿。記者翁浩然／攝影
為降低傳染風險，北市府宣布今天起要求48處公有市場攤商強制戴口罩；不過包含松德、東社、忠孝市場等私人土地上約50多處的民有市場，卻不在範圍內，部分攤商也沒將口罩戴好戴滿。記者翁浩然／攝影
為降低傳染風險，北市府宣布今天起要求48處公有市場攤商強制戴口罩；不過包含松德、東社、忠孝市場等私人土地上約50多處的民有市場，卻不在範圍內，部分攤商也沒將口罩戴好戴滿。記者翁浩然／攝影
為降低傳染風險，北市府宣布今天起要求48處公有市場攤商強制戴口罩；不過包含松德、東社、忠孝市場等私人土地上約50多處的民有市場，卻不在範圍內，部分攤商也沒將口罩戴好戴滿。記者翁浩然／攝影

口罩 代購 北市 新冠肺炎 疫情 傳統市場

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北市公有市場強制戴口罩、民有市場不戴 市府：難強制

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