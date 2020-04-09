新北無薪假破2000人次 侯友宜盼中央速協助
新北市長侯友宜今天表示，受疫情影響，目前新北市無薪假已突破2000人次，失業逐漸增溫，弱勢求職者就業將更嚴峻。建議中央儘速執行公共服務短期上工計畫及自營業者相關補助。
新北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第38次應變會議，今天在市府9樓災害應變中心舉行，由侯友宜主持會議。
侯友宜會中建議中央儘速執行短期上工計畫及自營業者相關補助。他說，一個勞工失業代表一個家庭生計面臨問題。受疫情影響，目前新北市無薪假已突破2000人次，失業情形逐漸增溫，弱勢求職者就業將更嚴峻。
侯友宜建議中央務必要於失業率升高前，辦理規劃中的公共服務短期上工計畫，及自營作業者相關補助。
勞工局長陳瑞嘉會中表示，依據統計，截至8日為止，新北市減班休息（無薪假）共107家次、2171人，比起去年同期3家次18人，大幅成長。1至3月申報資遣人數7115人，比去年同期成長23%，受到疫情影響，預估會急速成長。
另外，侯友宜指示相關局處，勞動節連假前加強宣導稽查商家入出口管制、量體溫、擺置消毒酒精，及距離標示的間距，絕不容許防疫出現破口。
侯友宜指示勞工局設立兩支專線電話，將現有就業協助措施製作懶人包，並與中央溝通相關協助方案，一起努力幫勞工度過難關。
侯友宜表示，隨著這幾天採檢人數增加，少數本土個案找不到感染源，未來10天很可能是疫情是否接近穩定，或者相反更嚴峻的關鍵時期，絕不能等閒視之。
他要求，應謹慎面對，否則會有防疫破口。建議防範無症狀與非典型症狀感染者，希望中央流行疫情指揮中心要全面普篩。
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